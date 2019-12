Tuttosport stila un elenco di nomi in entrata e in uscita per quanto riguarda il mercato di gennaio della Fiorentina. In entrata occhi puntati su Cutrone, Zaza, Petagna, Politano, Berardi e Scamacca. Per il centrocampo attenzione a Praet, Fofana, Duncan e Zanellato. La Fiorentina dovrà poi piazzare anche gli esuberi: Thereau, Dabo, Eysseric, Rasmussen, Gilberto e Maxi Olivera. Possibile la cessione in prestito di Pedro.

