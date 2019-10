Verratti, da sogno di Pradè a punto fermo nel PSG: rinnovo da capogiro con i parigini

“E’ uno dei top al mondo nel suo ruolo“, ha detto oggi l’allenatore del Paris Saint-Germain, il tedesco Thomas Tuchel, commentando la notizia del rinnovo contrattuale firmato da Marco Verratti con il club parigino. Il centrocampista della Nazionale non solo ha prolungato il proprio accordo ma anche incrementato e non di poco la cifra relativa al suo stipendio: L’Equipe parla di 9 milioni annui. E dire che l’abruzzese era stato vicino alla Fiorentina prima di dire sì all’offerta francese: Verratti è sempre stato un pallino di Daniele Pradè, il quale durante la sua prima gestione in viola ci aveva provato sfiorando il colpaccio.