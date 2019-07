Veretout: la Roma non vuole partecipare ad aste

La Gazzetta dello Sport si concentra su Jordan Veretout. Prima del weekend, il Milan ha alzato l’offerta: 16 milioni più due di bonus. La prossima settimana la Fiorentina si vedrà con la Roma. I giallorossi hanno lo stesso obiettivo ma non intendono partecipare ad aste: si presenteranno all’incontro senza mettere in conto ulteriori rilanci. Resta però un ultimo ostacolo sulla strada per Milano: l’offerta in denaro è sempre più consistente ma per arrivare al prezzo pieno il Milan conta ancora di inserire Biglia come parziale contropartita. Parziale anche per i rossoneri: Lucas libererebbe un posto a centrocampo ma il club dovrebbe contribuire al pagamento dell’ingaggio. La possibilità non convince la Fiorentina che cerca un leader di centrocampo con idee ed esperienza e che nel ruolo pensa ancora a De Rossi.