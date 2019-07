Veretout, la novella dello stento: manca ancora la fumata bianca con la Roma

Proseguono i colloqui tra la Fiorentina e la Roma per trovare la definitiva fumata bianca per il passaggio di Jordan Veretout in Jordan Veretout è pronto a diventare il quinto acquisto della nuova Roma targata Fonseca-Petrachi. Dopo l’incontro di ieri a Trigoria tra la società giallorossa e l’entourage dell’agente, la fumata bianca è sempre più vicina, ma sono ancora dei dettagli da limare: secondo quanto riporta TMW, balla ancora un milione di euro tra Roma e Fiorentina. La volontà di tutti è quella di chiudere in tempi brevissimi.

Secondo Calciomercato.com la distanza è di due milioni: la Fiorentina vuole 20 milioni tondi, Petrachi, nuovo Ds della Roma, è arrivato a 18 compresi i bonus. Veretout attende solo una chiamata da Trigoria per imbarcarsi per Roma, sottoporsi alle visite mediche e mettersi al servizio di Fonseca. Lo stipendio offerto dai giallorossi (2,8 milioni bonus compresi), infatti, ha di fatto fatto fuori il Milan e convinto il centrocampista a scegliere la Roma.