La Fiorentina e Jordan Veretout sono pronte a dirsi addio: che il francese fosse sul piede di partenza lo si sapeva, adesso la trattativa per la sua cessione è entrata nella fase calda. Il Milan, forte dell’accordo con il procuratore del calciatore, è pronto a chiudere nella giornata di domani, mentre la Roma è in seconda battuta, nel caso l’operazione tra rossoneri e gigliati – che vogliono 25 milioni – saltasse. Ai giallorossi Veretout interessa eccome e sono pronti ad intervenire per portarselo a casa ad inizio della prossima settimana. Lo ha raccontato poco fa Alfredo Pedullà a Sportitalia.