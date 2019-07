Venerato: “Stand by Fiorentina dipende da Chiesa. E a lui è legato anche Dybala”

“La Fiorentina ha tante idee ma buona parte del suo mercato passa per Federico Chiesa: se arrivano 90/100 milioni puoi fare un mercato, se non lo vendi gli devi adeguare il contratto e a quel punto devi fare un altro tipo di mercato”. Così Ciro Venerato prova a spiegare l’impasse del mercato viola. Il giornalista esperto di mercato ha aggiunto: “Se alla fine Chiesa finisse alla Juventus, con Cuadrado, Bernardeschi e Kean che restano, allora i bianconeri potrebbe mettere clamorosamente sul mercato Dybala” ha detto a Radio Sportiva. FOTO: il post di Chiesa prima del viaggio in America

