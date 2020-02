Venerato: “Prima di Petagna il Napoli aveva cercato Vlahovic che ora rinnoverà con la Fiorentina”

A Calcionapoli24tv è intervenuto il giornalista Rai Ciro Venerato che ha parlato così di Dusan Vlahovic della Fiorentina:

Giuntoli ha chiamato Pradè e l’agente del giocatore a gennaio prima di virare su Petagna. Il giocatore non è nel mirino del Napoli perchè al 99% rinnoverà con la Fiorentina e quando andrà via sarà per approdare in un top club. Oggi i viola non si sentono inferiori al Napoli e non vogliono venderlo.