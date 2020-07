Da un lato Mario Mandzukic, dall’altro Edinson Cavani. Due grandi centravanti liberi contrattualmente, non più giovanissimi è vero, ma che hanno ancora grande voglia di mettersi in gioco. Entrambi hanno già giocato in Italia ed adesso sognano di tornarci. Secondo calciomercato.com, infatti, sull’uruguagio ex Palermo e Napoli è piombata la Roma, che pensa ad un big per il proprio attacco, anche perché molto probabilmente Edin Dzeko verrà ceduto per fare cassa. Il croato ex Bayern e Juve proprio in queste ore ha rescisso l’accordo che lo legava all’Al Duhail (club del Qatar) e rappresenta invece il sogno del Benevento neopromosso in Serie A.