Valcareggi: “Vlahovic si è messo contro la città. Juve? Non mi sorprenderebbe”

Per il procuratore non è da escludere neanche un possibile trasferimento a gennaio

"Parliamoci chiaro: Vlahovic alla Fiorentina non ci vuole rimanere e alla Juve serve il centravanti....Su di lui ci sono più club, ma la Juve ha una grande disponibilità economica e non farebbe fatica a prenderlo. In più Vlahovic vuole andare via. Vivo Firenze e lui ormai si è messo la città contro. Già a gennaio? Non mi sorprenderebbe. E' un grandissimo attaccante e la Juve compra sempre i grandi calciatori, specie dalla Fiorentina: Chiesa, Cuadrado, Bernardeschi... I viola hanno fatto grande la Juve negli anni"