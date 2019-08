Uscite, Hancko vicino alla cessione in prestito: andrà allo Sparta Praga

Continua il lavoro di Pradè sullo sfoltimento della rosa. Dopo aver messo a segno il doppio colpo Boateng-Lirola via Sassuolo, e dopo aver chiuso il caso Dragowski in mattinata, il diesse viola è vicino a trovare una sistemazione per uno dei giocatori in uscita: David Hancko. Il difensore slovacco, reduce da una stagione con appena cinque presenze all’attivo in Serie A, è molto vicino allo Sparta Praga, tanto che – spiega Radio Bruno – proprio per questo motivo non sarebbe partito per il ritiro di Montecatini. Si tratterà con ogni probabilità di una cessione in prestito.