Ci sarebbe anche la Fiorentina su Gennaro Borrelli, attaccante classe 2000 del Pescara che piace anche a Parma, Juventus e ad alcune squadre della Bundesliga. Come scrive pesacarasport24.it, il club viola vorrebbe acquistarlo già a gennaio per poi lasciare in prestito alla società abruzzese per 6 o 18 mesi (stessa idea del Parma) perché per l’immediato piace di più Scamacca dell’Ascoli (SCHEDA).

