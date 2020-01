Un’altra pretendente per Ceccherini: anche l’Hellas interessata al centrale gigliato

Il mercato viola è in continua evoluzione e questo coinvolge tutti i reparti della squadra. Tra i quali, ovviamente, la difesa, di cui fa parte Federico Ceccherini. Considerato la riserva di Pezzella e degli altri centrali, sia prima da Montella che adesso da Iachini, l’ex Crotone potrebbe aver voglia di maggior spazio e le offerte non gli mancherebbero. Dopo che Spal e Genoa si erano fatte vive per il difensore pisano, adesso secondo Sky Sport a chiedere informazioni è stata l’Hellas Verona. Ma Ceccherini, alla fine, dovrebbe restare a Firenze, considerando che Iachini preferisce giocare con tre centrali e che a partire dovrebbe essere alla fine Luca Ranieri.