Un’altra big italiana si iscrive alla corsa ad Alvarez: emissari in Argentina

Il bimbo d'oro del calcio argentino piace a tutti, ma proprio a tutti

Secondo quanto riporta Calciomercato.com, dopo Juventus e Milan anche l'Inter si è interessata a Julian Alvarez, talentuoso attaccante classe 2000 in forza al River Plate che piace da tempo alla Fiorentina. I nerazzurri sono alla ricerca di una pedina in sostituzione di Sanchez e avrebbero già inviato degli emissari in Argentina per saggiare la fattibilità dell'operazione.