Un difensore entra nella scuderia di Lippi: idea per la Fiorentina

Cambio di agente per Cistana che passa sotto la gestione di Davide Lippi. Potrebbe essere un idea per la Fiorentina

Il mercato di Gennaio ha regalato ottimi innesti per il sogno europeo dei ragazzi di Italiano, ma le operazioni in entrata potrebbero non finire qui. Infatti, la società viola sta osservando vari nomi per cercare di rafforzare il reparto difensivo. I profili analizzati sono tanti e uno di questi è quello di Andrea Cistana.