Dopo la trattativa per Kevin Prince Boateng, il Besiktas avrebbe avviato i contatti con la Fiorentina per un altro calciatore viola. Secondo quanto riportato dal portale brasiliano Gavea News, infatti, il club turco avrebbe fatto un’offerta di nove milioni per assicurarsi le prestazioni dell’attaccante Pedro, oggi in prestito al Flamengo.