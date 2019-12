Un club inglese su Prandelli: Iachini primo traghettatore

Da traghettatore della Fiorentina al possibile sbarco nel calcio inglese. Cesare Prandelli – scrive La Nazione – ha ricevuto in queste ore una proposta dal West Ham e l’ex allenatore viola è tentato dall’esperienza in Inghilterra. Resta comunque aperta ancora la pista della Fiorentina. Pista suggestiva, sia chiaro, ma che dopo il pari dell’altra sera contro l’Inter, ha di sicuro subito una brusca frenata. Prandelli, insomma, proprio come fu una decina di giorni fa per Gattuso dopo il contatto con il Napoli, sarà libero di sfruttare la proposta del West Ham. Iachini diventa così il traghettatore più probabile.

