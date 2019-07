Ufficiale: Veretout è un nuovo giocatore della AS Roma, le cifre

Tramite il proprio sito ufficiale, la Roma comunica di aver perfezionato gli ultimi dettagli del trasferimento e l’esito positivo delle visite mediche effettuate in mattinata a Villa Stuart. A tutti gli effetti Jordan Veretout è un nuovo giocatore giallorosso, questi i dettagli resi noti su AsRoma.com:

Il Club rende noto di aver acquistato a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2020, i diritti alle prestazioni sportive del giocatore dall’ACF Fiorentina. L’accordo prevede un corrispettivo fisso di 1 milione di euro per il prestito, l’obbligo di acquisizione a titolo definitivo per 16 milioni di euro, condizionato al verificarsi di determinate situazioni sportive, nonché il pagamento di un corrispettivo variabile, fino ad un massimo di 2 milioni di euro, per bonus legati al raggiungimento da parte di A.S. Roma e del Calciatore di determinati obiettivi sportivi.