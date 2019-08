Ufficiale, un giovane viola va al Cagliari: ecco la formula

“ACF Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo con diritto di riscatto e contro-riscatto a favore del Club viola, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Michele Zinfollino al Cagliari Calcio“. Questo il comunicato pubblicato in mattinata su ViolaChannel. Zinfollino è un centrocampista che lo scorso anno faceva parte della compagine guidata da Emiliano Bigica, ma che per gran parte della stagione è stato out per colpa di un infortunio.

