Ufficiale: Rebic acquistato dal Milan a titolo definitivo. Il comunicato

“Ac Milan è lieto di annunciare di aver acquisito, a titolo definitivo, dall’Eintracht Francoforte le prestazioni sportive del calciatore Ante Rebic, già tesserato per il Club a titolo temporaneo. L’attaccante croato si lega al Club rossonero fino al 30 giugno 2025“: con queste poche righe, diffuse poco fa, la società meneghina afferma quindi ufficialmente di aver ottenuto il cartellino della punta croata, ex Fiorentina. Al momento non sono emersi i dettagli economici dell’operazione.