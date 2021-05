Ufficiale, prolungato prestito di Rasmussen. “Giocatore fondamentale”

Il difensore rimarrà al Vitesse con cui disputerà la prossima Conference League: "Lo volevano in tanti" dice il direttore tecnico del club olandese

Il Vitesse annuncia sul proprio sito ufficiale che Jacob Rasmussen rimarrà per un'altra stagione in prestito nel club giallonero. Il difensore classe '97 della Fiorentina è stato uno dei protagonisti del campionato che si è concluso con il quarto posto in Eredivisie: per lui 28 presenze e 2 gol segnati.