UFFICIALE: Lovisa saluta la Fiorentina e si accasa al Gubbio

As Gubbio 1910 comunica di aver acquisito da Acf Fiorentina a titolo provvisorio fino al 30 Giugno 2021 le prestazioni sportive del calciatore Alessandro Lovisa centrocampista nato a San Vito al Tagliamento il 22 Agosto 2001. Lovisa entra da giovanissimo nel settore giovanile del Pordenone (di cui il padre Mauro è presidente) e diventa velocemente un calciatore di spicco dei neroverdi tanto da meritarsi nella stagione 2017-2018 l’esordio in Lega Pro sotto la guida di mister Tesser conquistando in quella stagione il titolo di campione d’Italia con la formazione Under 17. Nella stagione successiva passa in prestito al Napoli prima di approdare a titolo definitivo alla Fiorentina nella scorsa stagione. Benvenuto Alessandro.

