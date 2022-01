UFFICIALE – Ikoné è un nuovo giocatore viola, il comunicato

Jonathan Ikoné è un nuovo giocatore della Fiorentina. Ecco l'indizio social del club pronto all'annuncio ufficiale

Dopo l'annuncio del Lille nei giorni scorsi, oggi è il giorno di Jonathan Ikoné alla Fiorentina. Il club viola ha voluto presentare l'attaccante con il classico indizio social: per il classe 1998 un omaggio con la coppa del mondo alzata proprio dalla sua Francia in quell'anno, con Zidane e compagni trionfatori nel mondiale casalingo. Quindi, è arrivato anche il comunicato ufficiale:

Ikoné, nato a Bondy (Francia) il 2 maggio 1998, nella scorsa stagione è stato protagonista con la maglia del Lille con la quale si è laureato Campione di Francia e quest’anno ha fatto il suo esordio in Champions League segnando una rete e fornendo due assist nelle cinque apparizioni con la maglia dei transalpini. In carriera ha indossato anche le maglie di Paris Saint-Germain e Montpellier collezionando un totale di 157 presenze e 13 reti in Ligue 1. Il nuovo calciatore viola ha inoltre vestito la maglia della Nazionale Francese in 4 occasioni realizzando 1 rete.