Ufficiale, Ferrarini passa in prestito in Serie B

Dopo un anno in prestito alla Pistoiese, Gabriele Ferrarini fa il salto di categoria. Il Venezia nella giornata di oggi ha ufficializzato il passaggio in prestito del terzino di proprietà viola con questo comunicato:

Il Venezia Fc comunica che in data odierna è stato sottoscritto l’accordo con l’ACF Fiorentina per il passaggio in arancioneroverde con la formula del prestito annuale del giocatore Gabriele Ferrarini. Il terzino destro classe 2000 cresciuto nelle giovanili della Fiorentina e già nazionale Under 18, Under 19 e Under 20, nella scorsa stagione ha vestito la maglia della Pistoiese totalizzando 24 presenze ed 1 gol.