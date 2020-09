Due ragazzi del settore giovanile gigliato si muovono da Firenze e vanno a farsi le ossa in Serie C. Stiamo parlando del difensore classe 2002 Jonathan Spedalieri (difensore) e del figlio d’arte Niccolò Bigica, classe 2001 e centrocampista come il babbo. Quest’ultimo, dopo l’anno in Serie D giocato al Grassina, si è trasferito alla Fermana, mentre Spedalieri raggiunge il Potenza.