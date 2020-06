Il Milan è alla ricerca di rinforzi in difesa per la prossima stagione. Upamecano del Lipsia è il grande obiettivo, ma in pole position c’è l’Arsenal. Come scrive Tuttosport, in queste settimane sono stati fatti sondaggi anche per Ajer del Celtic, Milenkovic della Fiorentina e Kouassi del Paris Saint-Germain. Senza dimennticare che tra le opzioni per la difesa c’è quella che porta a Thiago Silva, appena svincolato dal PSG.