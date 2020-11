Rimasto al Napoli da separato in casa, Arkadiusz Milik sarà un uomo mercato nella prossima finestra di gennaio. Ma nonostante il contratto in scadenza a fine stagione, De Laurentiis non sembra intenzionato ad accontentarsi. Come riporta Tuttosport, infatti, il club azzurro non vuole scendere sotto ad una richiesta di 18 milioni. Lo stesso quotidiano parla dell’Inter come destinazione più probabile perchè i nerazzurri potrebbero proporre uno scambio con Vecino oppure mettere sul piatto il riscatto di Politano. E la Fiorentina? Non viene menzionata nel pezzo in questione ma non è escluso che possa fare un tentativo per Milik, dopo quello andato a vuoto a settembre.