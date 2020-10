La Juventus è pronta a muoversi per Federico Chiesa e attende che di aver liquidi e sicurezze per andare a presentare l’offerta al patron Rocco Commisso. Per Tuttosport però il club bianconero avrebbe intenzione di sborsare dieci milioni di euro, 30 milioni entro il 2022 e altri 10 di eventuali bonus e premi raggiunti a fine stagione. Cinquanta milioni totali per Federico Chiesa, che a detta del quotidiano, vorrebbe festeggiare il suo ventitresimo compleanno con la maglia della Juve indosso.