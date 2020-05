Non è una novità che Federico Chiesa piaccia alla Juventus. Come scrive Tuttosport, nell’affare che potrebbe portare il classe 1997 a Torino potrebbe rientrare Rolando Mandragora (SCHEDA), per il quale il club bianconero ha un diritto di recompra dall’Udinese per 26 milioni e che eserciterà. La Fiorentina, si legge, apprezza molto l’attuale centrocampista della squadra friulana e il suo stipendio è più in linea con i bilanci viola di quasi tutti i giocatoti della rosa juventina.