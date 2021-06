Tuttosport insiste: l’Inter vuole Dragowski e propone uno scambio

Dragowski all'Inter e Sensi alla Fiorentina?

Attenzione all'asse Firenze-Milano nerazzurra. Come scrive Tuttosport, l'Inter punta a degli scambi e uno di questi potrebbe portare Stefano Sensi in viola e Dragowski alla corte di Simone Inzaghi. Il portiere polacco è stato infatti individuato come erede ideale di Samir Handanovic e, obiettivo di Marotta, è quello di affiancarlo per una stagione al capitano in attesa del passaggio di testimone come fatto ai tempi tra Szczesny e Buffon alla Juve. Per liberare il posto a Dragowski va ceduto Ionut Radu e, in tal senso, promette bene la trattativa con la Real Sociedad, considerato che pure ieri è andato in scena un incontro tra le parti nella sede dell’Inter.