Fabio Paratici lavora alla cessione di Douglas Costa, in uscita dopo stagioni martoriate dagli infortuni. E stando a quanto troviamo scritto nell’edizione odierna di Tuttosport, quotidiano vicino alle vicende bianconere, il sostituto principale individuato dalla dirigenza bianconera è sempre Federico Chiesa. Per il giornale: l’esterno della Fiorentina ha rifiutato tutte le proposte estere perché ha in testa soltanto la Juventus. Paratici, tramite i soliti intermediari, sta cercando di convincere Rocco Commisso ad accettare una formula simile a quella con cui i bianconeri hanno ingaggiato Morata. Una sorta di affitto lungo (nel caso dello spagnolo 10 milioni a stagione per il prestito con riscatto finale dopo due anni) in modo da dilazionare l’investimento su più bilanci. Il piano B è rappresentato da Stephan El Shaarawy, sul quale è presente la stessa Fiorentina. L’ex Milan ha voglia di tornare in Italia e ha ottenuto il via libera dal suo attuale club, lo Shanghai Shenhua, per un prestito secco.

->Clicca qui per tutte le notizie di calciomercato della Fiorentina

-> CALCIOMERCATO: TUTTE LE OPERAZIONI CONCLUSE IN SERIE A