Oltre a un regista, la Fiorentina è alla ricerca anche di un attaccante. Come riportato da Tuttosport, tra i nomi presi in considerazione dalla club viola per l’attacco della prossima stagione ci sarebbe anche quello di Leonardo Pavoletti (SCHEDA), rientrato dopo il grave infortunio dello scorso anno, ma chiuso al Cagliari da Simeone.