Tuttosport si concentra su Federico Chiesa. Joe Barone – si legge – preferirebbe cederlo all’Inter anziché alla Juventus. I bianconeri, però, osservano. Fabio Paratici ha fatto un passo indietro. In queste ultime settimane il dg non ha avuto contatto con Chiesa e il suo entourage. La Juventus è pronta a entrare in scena, se la Fiorentina decidesse di cedere il 25 viola. In quel caso la Vecchia Signora cercherà di far valere la volontà di Chiesa, in quale modo attratto dalla possibilità di giocare con Ronaldo.