Tutto su Cutrone: scheda e caratteristiche del probabile rinforzo viola

Sembra proprio che la scelta della Fiorentina per rinforzare l’attacco sia quella di riportare in Italia Patrick Cutrone emigrato senza troppa fortuna in Premier League (tutte le notizie sul campionato inglese). L’arrivo di Cutrone significherebbe l’addio (o l’arrivederci?) di Pedro che nonostante a Firenze sia stato poco più che una comparsa ha ancora tanti estimatori e la Fiorentina cedendolo non andrebbe incontro ad una pesante plusvalenza.

Vediamo con l’aiuto della scheda preparata dal nostro sito www.tuttitalenti.com la carriera e le caratteristiche tecniche di Cutrone che pur essendo ancora molto giovane (ha compiuto 22 anni il 3 gennaio) ha già alle spalle diversi campionati di Serie A e quest’ultimo di Premier League dove pur giocando poco ha segnato 2 gol. LA SCHEDA COMPLETA