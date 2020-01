Tutto su Cutrone: a disposizione contro la Spal?

Tutto su Patrick Cutrone. L’ex Milan ha già espresso la volontà di venire a Firenze, ma la proprietà cinese del Wolverhampton non è del tutto convinta. La distanza, oltre che sulla durata del contratto e sulla formula del riscatto, può essere colmata con un ultimo sforzo che la Fiorentina avrebbe già messo in ponte, arrivando a mettere sul piatto una cifra intorno ai 15 milioni. Come scrive il Corriere Fiorentino, Pradè e Barone sono in costante contatto con l’Inghilterra. L’obiettivo è mettere a disposizione di Iachini l’attaccante nei prossimi giorni affinché contro la Spal il tecnico abbia un’alternativa in più.