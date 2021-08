Tutto apparentemente fermo, tranne che per Amrabat. Italiano aspetta il rinforzo

Il punto della situazione a poche ore dal gong del mercato estivo

Come si legge oggi sul Corriere Fiorentino, la dirigenza della Fiorentina continua a lavorare all'ultimo colpo, anche se dagli ambienti viola filtra una certa chiusura al mercato last minute. Non si registrano aperture per Berardi o per Orsolini, così come non sembra percorribile l'operazione che porterebbe a n addio di Kokorin per far posto a un altro attaccante di riserva. Ore calde, invece, per la cessione di Amrabat: dopo il blitz della Sampdoria, è tornato in auge il Torino, specie se i granata dovessero vendere Rincon ai blucerchiati. Ma a prescindere dal marocchino, accontentare Italiano con un altro esterno d'attacco significherebbe certificare le ambizioni per questa nuova stagione.