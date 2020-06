Tutti vogliono Ricci. Sul baby talento dell’Empoli anche le attenzioni della Fiorentina

Il Napoli mette la freccia e prova a superare la concorrenza per Samuele Ricci (LA SCHEDA). Il giovane centrocampista classe 2001 dell’Empoli piace a diversi club in Serie A, ma gli azzurri sono avanti su Fiorentina e Milan. Lo riporta Sportmediaset. Si tratta di un profilo di valore che il Napoli avrebbe individuato qualora partisse Allan. In tal caso, servirebbe un sesto centrocampista per completare il reparto.