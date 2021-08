Tutti vogliono Amrabat: anche dalla Spagna insistono per il centrocampista

Amrabat ha già le valige in mano, si attende solo l'offerta ufficiale. Torino e Sampdoria pronte a darsi battaglia

Come riportato dal Corriere dello Sport, il Torino del suo mentore Juric farebbe follie per portarlo sulla sponda granata. Trattativa che potrebbe sbloccarsi nelle ultime ore di mercato. Mentre il Napoli si è defilato, è la Sampdoria il nuovo club interessato ad Amrabat. Nella giornata di ieri a Milano, i dirigenti blucerchiati hanno chiesto informazioni sul centrocampista che sembrano essere pronte per trasformarsi in una vera e propria offerta. La fiorentina, intanto, sembra spingere per la pista spagnola. Infatti, cedere Amrabat all'Espanyol significherebbe non ritrovarselo contro in Serie A.