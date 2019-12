Tutti pazzi per Castrovilli. E la Juve si mangia le mani, lo cercava due anni fa

Gaetano Castrovilli sta facendo innamorare tutti. Il suo ottimo avvio di campionato ha acceso i fari su di lui. Adesso, come scrive Tuttosport, mezza Serie A vorrebbe acquistarlo. Anche diverse big inglesi lo stanno seguendo, ma la Fiorentina gli ha da poco fatto rinnovare il contratto. La Juventus, continua il quotidiano, si mangia le mani: nel 2017 lo aveva seguito. Castrovilli giocava nel Bari Primavera ma la Fiorentina lo prese in prestito per il torneo di Viareggio. Fu quella esperienza l’apripista per spingere i viola ad acquistare il cartellino.