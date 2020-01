Tutti in fila per Kumbulla, ma resterà a Verona fino al termine della stagione

Tra i difensori accostati alla Fiorentina c’è anche Marash Kumbulla del Verona (SCHEDA), visionato da alcuni osservatori viola domenica scorsa durante la gara tra l’Hellas e il Genoa. Riportiamo la parte iniziale dell’articolo del Corriere di Verona:

Tutti in fila per Marash Kumbulla. Sono piombati a Verona in un plotone, domenica, gli osservatori dei tanti club che sono interessati al difensore gialloblù. C’erano gli inviati dall’Inghilterra, targati Chelsea, Manchester United e Watford. Gli uomini dell’Eintracht Francoforte, arrivati dalla Germania. E poi gli occhi delle società italiane che seguono con maggior insistenza Kumbulla, l’Inter, la Juventus e la Lazio. Si apre l’asta per il centrale dell’Hellas, ma Max non lascerà il Verona fino al termine della stagione. Intanto, però, se ne parla, e la pattuglia di addetti ai lavori che l’hanno visto all’opera con il Genoa se ne è tornata a casa con una pila di appunti.

La Gazzetta dello Sport scrive che Inter e Verona hanno già un accordo per il trasferimento di Kumbulla a Milano in estate. L’Hellas vuole 20 milioni, ma vorrebbe anche ottenere Dimarco subito in prestito come acconto per giugno e magari strappare il rinnovo del prestito di Salcedo. Il difensore piace anche in Premier League: hanno chiesto notizie Chelsea, Manchester United ed Everton