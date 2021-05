Tre questioni da risolvere in uscita: Dragowski conteso da due big italiane

Lazio e Atalanta sono interessate a Dragowski: è in arrivo un'offerta. Milenkovic può entrare nell'affare Sensi, Kouamé verso la Premier League

La Nazione scrive che la trattativa per Stefano Sensi potrebbe partire anche grazie a Milenkovic in direzione opposta; occhio, però, alle due di Manchester, sempre vigili sul giocatore serbo. Koaume è tentato dall'accettare il Wolverhampton dopo una stagione altamente deludente: l’offerta, al momento, non arriva a 15 milioni di euro. E poi c'è da considerare la situazione di Dragowski. Il portiere non è formalmente sul mercato, ma sul polacco oltre alla proposta della Lazio è in arrivo anche quella dell’Atalanta. E se i soldi sul piatto fossero tanti, non sarebbe da escludere una clamorosa partenza.