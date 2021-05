Totopanchine Serie A: anche l’ex viola Mihajlovic entra nella girandola dei nomi

Il tecnico del Bologna ha un contratto con i felsinei fino al 2023

La domanda sorge spontanea: ma in Serie A c'è un club che sa già quale allenatore avrà la prossima stagione? Pochissimi. Le milanesi, forse, poi la Roma con il colpaccio Mourinho. Tutto il resto, per ora, è in alto mare. E la Fiorentina, allora, è in buona compagnia. Anche a chi sembrava fino a poco tempo fa sicuro del proprio futuro professionale sembra sorgere qualche dubbio. E' il caso di Sinisa Mihajlovic, legato al Bologna fino al 2023 ma che sta riflettendo sul da farsi, anche per capire cosa davvero il Bologna di Joey Saputo vorrà fare da grande. E' il solito gioco delle parti: da una parte c'è un tecnico ambizioso, dall'altra una società che sta facendo i propri programmi. In più, quando ci sono panchine importanti e prestigiose che al momento sono con un bel punto di domanda sopra, i dubbi aumentano per tutti e la voglia di fare il salto di qualità emerge. Le prossime saranno settimane caldissime per il mercato degli allenatori.