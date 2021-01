Torreira, si va a rilento: l’Atletico non dà il via libera, situazione bloccata

Repubblica fa il punto sul mercato della Fiorentina. Per quanto riguarda l’uomo d’ordine il preferito sarebbe Torreira ma l’Atletico Madrid per il momento non vuole dare il via libera. Servirà dunque attendere ancora per capire come andrà a finire la vicenda. Ricordiamo che il giocatore è in prestito in Spagna ma il suo cartellino è di proprietà dell’Arsenal.

