Torreira, proposte anche dall’estero. Ipotesi Torino? Granata vicini a Biglia

Resta in bilico il futuro di Lucas Torreira (SCHEDA), obiettivo numero uno della Fiorentina per rinforzare il proprio centrocampo. Su alfredopedulla.com leggiamo che per il giocatore dell’Arsenal c’è qualche soluzione all’esterno. Tra i club accostati nelle ultime settimane a Torreira c’è anche il Torino, anche se al momento i granata sono concentrati sul possibile ingaggio dello svincolato Biglia: superato l’ostacolo delle durata del contratto, si aspetta una riporta definitiva da parte del Toro.