Torreira: Pradè vuole affondare il colpo, ma attenzione ad una big di Serie A

Oltre a un attaccante, la Fiorentina è alla ricerca anche di un regista di centrocampo. L’obiettivo numero uno è Lucas Torreira (SCHEDA). Se non dovessero subentrare complicazioni o sorprese dell’ultima ora, in settimana, Pradè – scrive La Nazione – proverà a chiudere con l’Arsenal che rimane in attesa anche di un nuovo contatto con la Roma. Se i giallorossi dovessero fare un passo indietro e non presentarsi all’appuntamento ci sono buone possibilità che Torreira sia il primo acquisto di questo mercato post-lockdown.

