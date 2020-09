Torreira, dall’Inghilterra insistono sulla Fiorentina: obbligo o diritto di riscatto?

In Inghilterra sono sicuri: Torreira approderà in prestito alla Fiorentina, facendo posto a Ceballos di ritorno all’Arsenal dal Real Madrid. Il 24enne mediano sudamericano frutterebbe ai Gunners 7,1 milioni di sterline subito e il doppio della quota al momento del riscatto, che rimarrebbe opzionale secondo gli inglesi. Lo scrive il Times.

Daily Star riporta le stesse cifre (7+14), ma a quanto si legge su questo portale l’acquisto definitivo nella prossima stagione sarebbe obbligatorio. Tradotto in euro: approssimativamente 8 milioni per il prestito, 16 per il riscatto.

NON SOLO TORREIRA: ECCO TUTTI I MOVIMENTI DELLA FIORENTINA