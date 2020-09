Torreira bloccato, l’Arsenal non fa sconti: Londra rischia di essere una prigione dorata

Lucas Torreira è stato accostato alla Fiorentina, ma la questione è nel congelatore. Nessun passo avanti del Torino e soprattutto – scrive La Nazione – dell’Arsenal che non ha intenzione di fare sconti. Almeno al momento. Il robusto investimento fatto per portare il centrocampista a Londra rischia di essere una prigione dorata (anche per lo stipendio che eventualmente potrebbe essere spalmato su più stagioni) per il giocatore che spinge per tornare in Italia. La Fiorentina aspetta che i Gunners abbassino le pretese perché al momento sono ritenuti troppi i milioni da investire subito, senza soluzioni legati a prestiti e riscatti.

