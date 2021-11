Torna di moda Orsolini? Il mercato viola e gli intrecci con la Dea

La Fiorentina è alla ricerca di un esterno offensivo: Orsolini piace anche all'Atalanta, così come Berardi ed Ikoné

Riccardo Orsolini non è più inamovibile a Bologna, complice il cambio di modulo adottato da Mihajlovic. Il classe '97 era già stato vicino all'addio in estate. Come riporta Calciomercato.com sul classe '97 si sarebbe riacceso l'interesse della Fiorentina che non aveva offerto la cifra richiesta dal Bologna: 15 milioni di euro. Il giocatore piace anche all'Atalanta di Gasperini che cerca una pedina nello stesso ruolo, complice la possibile cessione di Miranchuk. Le piste principali per la fascia destra di Italiano portano a Domenico Berardi e Jonathan Ikoné del Lille. Due giocatori che piacciono tanto alla stessa Dea.