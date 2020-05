Torna di moda Florenzi: vuole il posto fisso in vista di Euro 2021

In casa Fiorentina ha ripresa vigore l’ipotesi Alessandro Florenzi che sta vivendo male l’esperienza al Valencia. Il terzino vorrebbe il posto fisso in vista degli Europei del 2021. Come scrive La Nazione, il ds viola Pradè è suo buon amico, di sicuro il discorso interrotto a dicembre è già stato riallacciato. La Fiorentina ci crede: il «nuovo» calcio post Covid-19 sarà meno dopato nelle cifre, i milioni di Commisso rischiano di essere più pesanti del solito.

I TIFOSI DEL VALENCIA A FLORENZI: “NON SEI NESSUNO”