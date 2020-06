Torna di moda Berardi. Come attaccante centrale attenzione Piatek e Belotti

La Fiorentina rimette nel mirino Domenico Berardi (SCHEDA), ma non dimentica Andrea Belotti (SCHEDA). Urbaino Cairo ha chiuso alla sua cessione. Le sue parole sono state un modo per far venire allo scoperto non solo le altre società, ma anche il giocatore stesso che aspetta un’offerta per il rinnovo del contratto che scade nel 2022.

In attesa di sviluppi, la Fiorentina – scrive La Nazione – starebbe ripensando a Berardi, da sempre un pallino di Pradè. L’attaccante del Sassuolo sarebbe eventualmente anche il primo passo per la ricostruzione del fronte offensivo se dovesse partire Chiesa. Il centravanti neroverde è un esterno offensivo e la Fiorentina potrebbe aver bisogno di rimpiazzare la partenza di Federico. Per la punta centrale non è mai stato mollato Krzysztof Piatek (SCHEDA), il polacco che all’Herta Berlino pare aver ritrovato il senso per il gol. Il club viola è sempre in contatto con chi cura gli interessi del polacco.