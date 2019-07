Torna Borja Valero: l’affare con l’Inter sarà definito negli ultimi giorni di mercato

Operazione nostalgia. Come scrive, infatti, Repubblica Firenze, uno dei centrocampisti che entro il 2 settembre arriverà a Firenze molto probabilmente sarà Borja Valero. L’affare si definirà negli ultimi giorni di mercato. L’Inter dovrebbe abbassare le pretese. L’accordo per Borja, che pur di tornare in viola è più che disponibile a ridursi l’ingaggio, sarà biennale.